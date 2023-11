Akop Szostak decyzją widzów musiał pożegnać się z "Tańcem z gwiazdami". Sportowiec od kilku dni zmagał się z poważną kontuzją. Mimo wszystko zdecydował się zatańczyć. Niestety, zabrakło mu szczęścia, aby przekonać do siebie widzów. Akop Szostak znalazł jednak sposób, aby jego nazwisko wróciło do show Polsatu. Sportowiec bardzo by chciał, aby w kolejnej edycji zatańczyła jego... żona! Jest jeszcze jeden powód, dla którego Akop chciałby zobaczyć Sylwię na parkiecie. Zobaczcie nasze wideo i dowiedzcie się więcej!

