Sylwia Madeńska, znana zarówno z reality show "Love Island", jak i z udziału w „Tańcu z gwiazdami”, od lat wzbudza zainteresowanie fanów nie tylko swoimi tanecznymi umiejętnościami, ale również szczerością w mediach. Tym razem była tancerka programu postanowiła uchylić rąbka tajemnicy na temat kulis pracy tancerzy w popularnym show. W rozmowie z Party.pl Madeńska odniosła się do kwestii wynagrodzeń i porównała realia polskiej edycji z zagranicznymi formatami. Jej słowa rzucają nowe światło na wyzwania, z jakimi mierzą się profesjonaliści na parkiecie – zwłaszcza ci, których udział w programie kończy się już po kilku tygodniach.

Sylwia Madeńska zdobyła popularność wygrywając "Love Island", a następnie jako tancerka w programie "Taniec z gwiazdami", gdzie tańczyła wówczas ze swoim byłym partnerem Mikołajem Jędruszczakiem czy Krzysztofem Rutkowskim. Dzięki swojej charyzmie, wyrazistej osobowości i widowiskowym choreografiom szybko zyskała sympatię widzów.

Po występach na parkiecie Sylwia Madeńska zaangażowała się w działalność dziennikarską za kulisami "Tańca z gwiazdami", prowadząc kulisowe rozmowy i wywiady dla radia Eska. Ostatnio tancerka gościła w naszym studiu Party.pl, gdzie została zapytana o program i stawki dla tancerzy. Okazuje się, że to bardzo szeroki temat i nie jest do końca tak, jak mogłoby się wydawać.

Stawki są różne. Tancerz, żeby wziąć udział w ''Tańcu z gwiazdami'', musi zrezygnować z pracy na pół roku. Jeżeli ''Taniec z gwiazdami'' zaczyna się we wrześniu, we wrześniu on bierze zajęcia, więc nie weźmie ich. Ma albo prace przez 10 tygodni, albo przez dwa, a za granicą jest tak, że tancerz, który odpada jest angażowany w kolejnych odcinkach, więc tak naprawdę za granicą mają stałą wypłatę przez 10 odcinków....

zdradziła Sylwia Madeńska.