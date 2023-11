Sylwia i Mikołaj to para, której udało się zwyciężyć pierwszą polską edycję "Love Island". Widzowie to właśnie w ich uczucie uwierzyli najbardziej. Po programie związek Sylwii i Mikołaja wciąż kwitnie. Para powoli układa wspólną przyszłość. Ostatnio włączyli się w szlachetną akcję i zostali... rodzicami! O co chodzi? Zobaczcie poniżej!

Mikołaj i Sylwia z "Love Island" zostali rodzicami

Mikołaj i Sylwia goszcząc w redakcji Party.pl zapowiadali, że mają spore plany, jeśli chodzi o ich działalność w show-biznesie. I nie chodzi tu tylko o tzw. "bywanie" na czerwonym dywanie. Sylwia i Mikołaj postanowili bowiem wykorzystać swoją popularność, aby pomóc potrzebującym.

Para pojechała do Gambii, aby pomóc biednym dzieciom. Namówił ich do tego restaurator Norbert Dąbek, który od lat wspiera tę inicjatywę. Zakochani ogłosili zbiórkę pieniędzy i już udało się zebrać ponad 13 tysięcy! Wszystkie pozyskane środki będą przeznaczone na zakup jedzenia dla uczniów jednej ze szkół. Część towaru - ponad 600 kg ryżu - już została dostarczona potrzebującym, dzięki czemu dzieci mogły zjeść ciepły i pożywny posiłek.

To nie koniec dobrych wiadomości! Sylwia i Mikołaj adoptowali też dziewczynkę i chłopczyka. Keddy ma 6 lat, a Serigne skończyła 5. Każdemu z nich kupili buty, ubrania, przybory szkolne i w przyszłości chcą regularnie wysyłać im pieniądze na edukacje.

Piękny gest!

Sylwia i Mikołaj mają naprawdę wielkie serca!

