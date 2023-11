Sylwia i Mikołaj, których widzowie doskonale znają z programu "Love Island. Wyspa miłości" planują podróż do Gambii! Okazuje się, że zwycięzcy pierwszej edycji show Polsatu zdecydowali się wziąć udział w pięknej akcji charytatywnej i już wkrótce polecą go Gambii, jako wolontariusze. Para zorganizowała nawet zbiórkę pieniędzy na pomoc dla dzieci z jednej z tamtejszych szkół.

Wy również możecie przyłączyć się do akcji i dołożyć swoją cegiełkę poprzez wpłaty. Potrzebne jest dosłownie wszystko - żywność, przybory szkolne, ubrania. Na miejscu zapoznamy się z sytuacją i za zebrane środki zakupimy najpotrzebniejsze rzeczy, aby dzieci w szkole w Busumbala miały po prostu lepsze życie i ludzkie warunki do edukacji i rozwoju- czytamy na stronie pomagam.pl

Dlaczego Sylwia i Mikołaj zdecydowali się dołączyć do akcji?

Sylwia i Mikołaj to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych par, które poznały się na planie programu "Love Island". Para wygrała show Polsatu i teraz zamiesza wykorzystać swoją popularność w szczytnym celu. Sylwia i Mikołaj zorganizowali zbiórkę pieniędzy, które zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom z Gambii.

Jako zwycięzcy pierwszej polskiej edycji Love Island, postanowiliśmy z Mikołajem wykorzystać popularność, którą dał nam program i zrobić coś pożytecznego. Pracując przy konkursie Mister Polski 2019, poznaliśmy Norberta Dąbka - filantropa i społecznika, który zaraził nas swoją pasją do pomagania. Usłyszeliśmy historię 400 dzieci z jednej ze szkół w Gambii, które potrzebują natychmiastowej pomocy. Nie mogliśmy przejść obojętnie wobec tych dramatów, które mają tam miejsce i dokładamy swoją cegiełkę do akcji pomocy. Już 20 listopada wylatujemy do Gambii z misją pomocy jako wolontariusze i chcemy pomagać- napisali na stronie pomagam.pl.