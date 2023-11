Dla dziewczyn, które nie mają życiowych partnerów, czekała spora niespodzianka. Juror, Rafał Maślak, zabrał je na speed dating, czyli sesję szybkich randek. Zabawa polega na tym, że na poznanie drugiej osoby mamy zaledwie pięć minut. Po tym czasie trzeba zmienić rozmówcę. W zabawie wzięły udział Justyna, Patrycja, Julita i Zuza, której nie spodobały się docinki Justyny i Patrycja na temat chłopaków:

Ten przetłuszczone włosy, ten gruby, ten chudy. No to jeśli my oceniamy w ten sposób i jeszcze śmiejemy się na głos, tak prawie w twarz, to nie jesteśmy inne, niż ci, którzy nas oceniali kiedyś – mówiła zniesmaczona.