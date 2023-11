Przed nami 5. odcinek show „Supermodelka Plus Size”, w którym nie zabraknie emocji! Uczestniczki opowiedzą o trudnej drodze do akceptacji siebie, traumatycznych momentach w swoim życiu, a także spotkają się z bliskimi. Z pewnością nie zabraknie łez wzruszenia. Ale to nie wszystko, bo przed uczestniczkami jeszcze jedno trudne zadanie - pokaz seksownej bielizny i to na oczach strażaków! Jak poradzą sobie z tym wyzwaniem? Przekonamy się w środę, 4 października, o godzinie 20:40 w Polsacie. A tymczasem zobaczcie zwiastun 5. odcinka programu!

Uczestniczki show zaprezentują seksowną bieliznę na wybiegu

Pokaz mody i stylizacje modelek kojarzą się z aniołkami Victoria's Secret!

