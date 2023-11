1 z 5

Wielki finał "Supermodelki Plus Size" za nami. Czy nowe show Polsatu było prawdziwym hitem stacji? Każdy odcinek programu przynosił widzom ogromne emocje. Co tydzień mogliśmy oglądać, jak uczestniczki "Supermodelek" radzą sobie w roli modelek. Było odważnie, wzruszająco i bardzo gorąco! Jak już wiemy, program wygrała Joanna Cesarz. To właśnie ona, głosami widzów i jury, została okrzyknięta Supermodelką Plus Size.

Teraz, po zakończeniu programu przyszła pora na najważniejsze pytanie - czy program "Supermodelka Plus Size" był hitem Polsatu? Ile osób oglądało nowe show stacji? Wiemy!

