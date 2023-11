… skutki anoreksji będzie odczuwać do końca życia.

– Do tej pory mam problemy z miesiączką. Pojawiły się też zaburzenia w pracy tarczycy. Nie wspomnę już nawet o żołądku i jelitach, które w pewnym momencie przestały działać, bo nie miały czego trawić. Nie mogę jeść wielu produktów, bo to się źle kończy. Wszystko to jest spowodowane tą jedną chorobą. To trwało 3 lata, a zniszczenia mam na całe życie - powiedziała Marta „Faktowi”.