W 8. odcinku „#Supermodelka Plus Size” nie zabraknie ogromnych emocji i to nie tylko ze względu na sesję zdjęciową czy pokaz. Jedna z uczestniczek - Kasia otrzyma możliwość odwiedzenia swojej rodziny w Częstochowie. Takie chwile po długiej rozłące zawsze wywołują łzy wzruszenia! Jak zareaguje Kasia i jej bliscy? Zobaczcie materiał wideo, a 8. odcinek „#Supermodelka Plus Size” już w środę, 25 października, o godzinie 20:40 w Polsacie.

Reklama

Zobacz: To był najtrudniejszy odcinek "Supermodelka Plus Size". Naga sesja, płacz... Co się działo? Kto odpadł?

Przeczytaj też: #Supermodelka Plus Size”: sesja pin-up, szaleństwo w second-handzie i... jedno z najtrudniejszych zadań w programie! Mamy ZWIASTUN!

W 8. odcinku show Kasia spotka się z rodzicami

mat.pras. Polsat

Czy rodzina wspiera Kasię w drodze do zwycięstwa? Zobaczcie wideo!

Reklama