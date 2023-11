Przed nami 8. odcinek show „#Supermodelka Plus Size”, w którym uczestniczki wezmą udział w sesji zdjęciowej w klimacie pin-up. Wszystko wskazuje na to, że najlepiej wypadnie Zuzanna, która poczuje się niemal jak ryba w wodzie! Sesja w stylu pin-up to zdecydowanie jej żywioł, a ona sama doskonale odnajdzie się w roli seksownej ikony lat 50. Przekonajcie się sami, jak seksownie pozuje Zuzanna! Zobaczcie materiał wideo! Czy jakakolwiek uczestniczka ma z nią szanse?

8. odcinek „#Supermodelka Plus Size” już w środę, 25 października, o godzinie 20:40 w Polsacie.

Zuzanna poczuje się doskonale na sesji w stylu pin-up

mat.pras. Polsat

Czy Zuzanna przebije inne uczestniki? Przekonamy się już niebawem!