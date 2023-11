1 z 11

Fizyczny wycisk, wymagająca sportowa sesja i sprawdzian z panowania nad własnym ciałem i emocjami - to wszystko w szóstym odcinku "#Supermodelki Plus Size". O przejście do kolejnego odcinka walczyło już tylko osiem dziewczyn. Tym razem zdjęcia wykonywał Paweł Fabjański, laureat Złotego Miecza Klubu Twórców Reklamy, specjalizujący się w sesjach sportowych. Każda z uczestniczek reprezentowała inną dyscyplinę. Liczyło się nie tylko ładne pozowanie, ale też umiejętność wzbudzenia emocji.

Kto wypadł najgorzej i odpadł z programu? Czytaj relację.

