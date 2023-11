Choć sukienka Justyny wygląda jakby pochodziła z atelier znanego projektanta mody, to nic bardziej mylnego! Nie jest to też model z najnowszej kolekcji popularnej sieciówki. Gdzie zatem Justyna kupiła sukienkę z finału "Rolnik szuka żony 4"? W sklepie z używaną odzieżą! I zapłaciła za nią mniej niż 15 złotych!

Kochani, pytacie o moją sukienkę, gdzie ją kupiłam, od jakiego projektanta? ooo nie, nie stów na nią nie wydałam :) Jest ona ze sklepu z odzieżą używana czyli od projektanta UŻYWANEGO :) Za całe 13 zł :) W sumie to nie była sukienka tylko szlafrok, który sobie przerobiłam, a co :)

Bardzo lubię te sklepy, można tam znaleźć dużo unikatowych rzeczy, zresztą z moim przyjacielem jak się szuka to można wszystko znaleźć <3 pozdrawiam Was cieplutko - napisała Justyna na Facebooku.