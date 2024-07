Seksowna Małgorzata Foremniak w sukience w panterkę czy Agnieszka Chylińska w rockowej stylizacji? Która z jurorek "Mam talent" wypadła lepiej w sobotnim show? Małgosia postawiła na klasykę - dopasowaną sukienkę w panterkowy print, do której dobrała delikatne sandałki w kolorze miedzianym. Agnieszka Chylińska natomiast wróciła do dawnego stylu - wybrała ostry, rockowy look, którego bazą były spodnie-rurki, t-shirt z nadrukiem i oryginalna kamizelka w paski. Kobiecości tej stylizacji dodały seksowne szpilki.

Reklama

Która jurorka wypadła lepiej? Głosujcie w sondzie!

Zobacz też: Małgorzata Foremniak w frędzlach czy Agnieszka Chylińska w...koronkach? Która jurorka „Mam Talent’’ wyglądała lepiej?

Zobacz także

Małgorzata Foremniak wybrała sukienkę w panterkowy deseń

East News

East News

Agnieszka Chylińska postawiła na rockowy look

East News

East News

Która wypadła lepiej?

East News