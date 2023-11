Sylwia Madeńska to zwyciężczyni pierwszej polskiej edycji "Love Island". Ta sympatyczna tancerka zdołała zdobyć sympatię widzów wraz ze swoim partnerem, Mikołajem. Choć początkowo nikt nie dawał im szans na przetrwanie, oni udowodnili, że miłość jest im pisana.

Zobacz także: Sylwia i Mikołaj z "Love Island" podbijają kolejne show! Nie uwierzycie, która gwiazda kibicowała im w programie!

Niedawno na Instagramie Sylwii pojawiło się zdjęcie zrobione, gdy Madeńska miała zaledwie kilka lat. Zobaczcie, jak wyglądała wtedy gwiazda "Love Island". Bardzo się zmieniła?

Sylwia Madeńska na co dzień jest tancerką. Miłość do tańca pojawiła się u niej, gdy była jeszcze dzieckiem. Na jej Instagramie można znaleźć liczne zdjęcia oraz nagrania z turniejów. Sylwia występowała także w teledyskach znanych osób, na czele z Sarą Boruc!

Zobacz także: Wiedzieliście, że Sylwia z "Love Island" wystąpiła w teledysku znanej gwiazdy? Pojawiła się też w hitowym show TVP!

Naszą uwagę zwróciło jednak zdjęcie, które Sylwia opublikowała na swoim Instagramie z okazji Dnia Dziecka. Celebrytka ma na nim zaledwie kilka lat!

Dziś dzień dziecka !!! Zmiana jest widoczna ???? #childrens #day #best #whishes #for #everybody - napisała pod fotografią Sylwia.