Iza i Kamil to ulubieńcy widzów 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Do tej pory małżonkowie rozumieli się bez słów, ale nawet u tak zgranej pary, pojawił się pierwszy kryzys. Okazało się, że żarty Kamila zabolały Izę, przez co dziewczyna oddaliła się od swojego partnera. Małżeństwo zdecydowało się na poważną rozmowę. Zobaczcie szczegóły.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kryzys w związku Izy i Kamila

Choć początkowo fani programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" nie wierzyli, że Izie i Kamilowi uda się dogadać, to jednak ich obawy szybko zostały rozwiane. Małżeństwo udowodniło, że pasuje do siebie bardzo dobrze - obydwoje są bardzo rodzinni, dużo mówią i lubią spędzać czas w otoczeniu przyjaciół i najbliższych.

Jednak jak to w życiu bywa, nawet u tak zgranej pary pojawił się kryzys. Zaczęło się od tego, że Iza poczuła się niedoceniona przez męża. 35-latka pięknie posprzątała i udekorowała mieszkanie Kamila, jednak jego reakcja nie była tak entuzjastyczna, jak spodziewała się tego Iza.

- No jeśli mam być szczera to tak nie do końca byłam zadowolona z jego reakcji - powiedziała Iza - Aż mi głupio, ale nie zareagowałem na to tak, jak powinienem, bo strasznie się postarała i po prostu szacunek dla niej za to - stwierdził przed kamerami Kamil.

Izie po tej sytuacji zrobiło się przykro, ale niestety, to nie był koniec problemów w ich związku. Pomiędzy małżonkami doszło do kilku nieporozumień, które para w końcu postanowiła sobie wyjaśnić. Iza i Kamil odbyli poważną rozmowę podczas której dowiedzieliśmy się, że 35-latkę zabolały żarty męża.

Ja jak to ja, troszeczkę przesadziłem, powiedziałem kilka głupich rzeczy i myślę, że przez to Iza się troszeczkę zamknęła przede mną. Nawet trochę bardzo - powiedział Kamil.

Ty po prostu nie kontrolujesz tego co mówisz. No troszkę trzeba się kontrolować, my już nie mamy po 15 lat i musimy robić tak, że jeżeli Ci na kimś zależy, to żeby tej drugiej osoby nie ranić - powiedziała Iza.

Małżonkowie zgodnie stwierdzili, że ich relacja uległa pogorszeniu. Iza i Kamil ostatnio większość czasu spędzali w towarzystwie rodziny i przyjaciół, przez co zapomnieli trochę o sobie. Mamy nadzieję, że parze jednak uda się dogadać i pozostaną w małżeństwie.

Screen/PLAYER TVN

Iza i Kamil to ulubieńcy widzów "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Fani show twierdzą, że są jedyną parą tej edycji, która może pozostać w małżeństwie. Czy tak się stanie? Tego dowiemy się już niedługo podczas finałowego odcinka 5. edycji eksperymentu.