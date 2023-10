Oliwia i Łukasz to najmłodsi uczestnicy 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Początkowo widzowie nie dawali szans tej relacji, jednak z odcinka na odcinek przekonywali się do uczestników. Oliwia i Łukasz byli również największym zaskoczeniem finałowego odcinka, bo nie dość, że ich miłość przetrwała to jeszcze okazało się, że spodziewają się swojego pierwszego dziecka!

Mały Franek przyszedł na świat dokładnie w Dzień Matki, a jego rodzice nie potrafili aż wyrazić swojego szczęścia. Niedługo po finałowym odcinku stali się również bardzo aktywni na Instagramie, a sympatia, którą zdobyli w programie przełożyła się na ogromną popularność. Zdjęcia zakochanych oraz małego Frania często cieszyły oczy widzów, a Oliwia z Łukaszem zaczęli działać również na platformie Youtube. Niestety to już koniec ich miłosnej historii. Tuż po świętach zakomunikowali, że podjęli decyzję o rozwodzie. Pamiętacie jeszcze jak zaczęła się ich miłość? Pierwsze chwile spędzali pod czujnym okiem kamer... Oliwia niezbyt pochlebnie wówczas oceniła swojego partnera! Zobaczcie nasze wideo.

Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podjęli decyzję o rozstaniu pół roku po narodzinach swojego synka Franka.

