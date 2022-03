Krzysztof Zrobek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydował się opublikować wpis na swoim Instagramie w dniu 5. rocznicy ślubu z Pauliną. Jak wiadomo, choć para jakiś czas temu powitała na świecie synka, to jednak dziś ich małżeństwo to już przeszłość. Ich związek od początku był bardzo burzliwy i wygląda na to, że również rozstanie nie przebiegło w spokojnej atmosferze. Jak zatem Krzysztof podsumowuje 5. rocznicę ślubu i udział w show? Zobaczcie jego nowy wpis!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Krzysztof o udziale w programie. "To wszystko ukształtowało moje serce do walki"

Paulina i Krzysztof z 2. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na dobre zapisali się w pamięci fanów show. Choć od emisji sezonu z ich udziałem właśnie mija pięć lat, to jednak fani wciąż bardzo dobrze pamiętają tę dwójkę. Relacja Pauliny i Krzysztofa od początku udziału w eksperymencie była niezwykle burzliwa, jednak ostatecznie para dała sobie szansę i jakiś czas temu została nawet rodzicami. Niestety, niedługo po narodzinach syna, Krzysztof i Paulina postanowili zakończyć swoje małżeństwo.

Teraz uczestnik 2. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przy okazji 5. rocznicy ślubu z Pauliną postanowił podsumować, co jednak dał mu udział w programie.

- 18.03.. Piąta rocznica ślubu od pierwszego wejrzenia..😋 W sumie kolejnej już nie będzie i co by się nie działo to i tak jestem wdzięczny 🙏.. Pomimo wielu doświadczeń tego eksperymentu i wielu prób przetrwania przypadkowego małżeństwa w tv dziękuję, iż mam wspaniałego syna Jasia ❤️☀️. Najważniejsze, że to wszystko ukształtowało moje serce do walki i do lepszego jutra ✌️☀️😎 - napisał na swoim Instagramie Krzysztof.

Krzysztof wyłączył możliwość komentowania zdjęć na jego profilu, więc fani w żaden sposób nie mogą odnieść się do wpisu, który zamieścił były mąż Pauliny. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bardzo dba również o to, aby chronić wizerunek swojego synka. Choć od czasu do czasu na jego Instagramie pojawiają się zdjęcia z Jasiem, to jednak fani nie mają możliwości, aby zobaczyć twarz chłopca. Nie ulega jednak wątpliwości, że ojcostwo jest dla Krzysztofa jedną z najważniejszych ról w życiu.

Choć udział w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" ostatecznie nie sprawił, że Krzysztof znalazł partnerkę na całe życie, to jednak on sam jest wdzięczny losowi, że ma synka Jasia. Nam zatem nie pozostaje nic innego, jak życzyć zarówno Krzysztofowi jak i Paulinie wszystkiego dobrego już na osobnych, życiowych drogach...