Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w rozmowie z Party.pl skomentował plotki dotyczące jego relacji z tajemniczą Anną. Kim jest dla niego kobieta ze zdjęcia, które jakiś czas temu obiegło internet?

Reklama

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kamil ma nową partnerkę? Zdradził prawdę!

Ostatnio Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła nam, że rozmawiała z blondynką, która pozowała z Kamilem, ale wyznała, że to jej mąż i Anna powinni się wypowiedzieć na temat ich relacji- teraz więc zapytaliśmy Kamila wprost, czy jest w związku i czy jest zakochany!

- Nie mam nowej partnerki, nie byłem w żadnym związku- zdradził nam Kamil.

A kim jest tajemnicza Anna ze zdjęcia, które trafiło do sieci? Czy to właśnie dla niej Kamil rozstał się z Agnieszką? Posłuchajcie, co powiedział nam Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"!

Reklama

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka w szczerym wyznaniu o rodzicach. "Powielam schematy"