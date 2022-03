"Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia zdradziła szczegóły rozwodu z Tomaszem

"Ślub od pierwszego wejrzenia" wciąż dostarcza widzom mnóstwa emocji, wszystko za sprawą kolejnych zdjęć uczestników w mediach społecznościowych i problemów, które widzą na antenie. Julia i Tomasz do tej pory byli bardzo spokojną parą. Wszystko do czasu, gdy ich relacja wywróciła się o 180 stopni. Pod najnowszym zdjęciem Julii zawrzało, fani podejrzewają, że para... już jest po rozwodzie. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Kasia chce bliskości z Pawłem?! "Jakby trochę spróbował..." "Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia chwali się nowym zdjęciem, a fani pytają o randki i imprezę rozwodową 6. edycja show "Ślub od pierwszego wejrzenia" zapowiadała się bardzo spokojnie. Uczestnicy wydawali się być idealnie dobrani, otwarci, uśmiechnięci, ale przede wszystkim gotowi na miłość. Pierwsza para, która zaczęła dostarczać widzom ogrom emocji zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych to Kasia i Paweł. Kasia początkowo była zachwycona swoim mężem, po czym odtrąciła go i powiedziała, że "nie pociąga jej fizycznie". Julia i Tomasz od początku byli bardzo spokojną parą, oboje podeszli do eksperymentu z dużym dystansem oraz pokorą. Niestety do czasu... Julia i Tomasz nie potrafili się ze sobą porozumieć, ani zbliżyć się do siebie. W skróceniu dystansu miał im pomóc ekspert programu - Piotr Mosak. Jego interwencja przyniosła efekt odwrotny do zamierzonego. Tomasz pod wpływem chęci szczerości wyznał Juli, że według niego była atrakcyjniejsza kilka lat temu, gdy była szczuplejsza . Julia zachowała w tej sytuacji spokój, za co fani w komentarzach bardzo ją docenili. Po tej sytuacji sympatia widzów względem Tomasza nagle zniknęła , a w sieci zawrzało. Widzowie uznali,...