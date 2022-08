Joanna Lazar za kilka miesięcy będzie musiała odnaleźć się w zupełnie nowej, życiowej roli. Kiedy uczestniczka 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ostatnio przekazała, że szykują się u niej poważne zmiany, internauci nie mieli wątpliwości, co takiego się święci! Ulubienica widzów i jej partner spodziewają się pierwszego dziecka, a przyszła mama właśnie pochwaliła się zdjęciem, na którym możemy zobaczyć jej ciążowy brzuszek. Joanna Lazar ze "Ślubu do pierwszego wejrzenia" pokazała ciążowy brzuszek Joanna Lazar to zdecydowanie jedna z tych uczestniczek "Ślubu do pierwszego wejrzenia" , która najbardziej zapadła w pamięci widzów. Bohaterka miłosnego eksperymentu może pochwalić się sporym gronem fanów, którzy namiętnie obserwują jej prywatne życie za pomocą mediów społecznościowych. Właśnie tam kobieta ostatnio przekazała, że w jej życiu zajdą ogromne zmiany. Przypuszczenia fanów, którzy stwierdzili, że zapewne mówi o powiększeniu rodziny okazały się prawdą i 15 sierpnia Joanna Lazar potwierdziła, że jest w ciąży. Najważniejsze marzenie się spełniło - rodzina 🍀 Czas na zmiany, już nie jesteśmy odpowiedzialni za siebie, ale za nasze dzieciątko❤️ - napisała przyszła mama, publikując zdjęcie z USG. Pod postem uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia" natychmiast pojawiły się liczne gratulacje od zachwyconych fanów. W którym miesiącu ciąży jest Joanna Lazar? Póki co przyszła mama wszelkie szczegóły zachowała dla siebie i najbliższych, jednak jak się okazuje, już widać u niej brzuszek! Bohaterka miłosnego eksperymentu opublikowała na InstaStory nowe zdjęcie, na którym możemy go zobaczyć i zdradziła, że razem z partnerem szukają mebli do swoich czterech kątów....