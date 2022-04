Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" musi zmierzyć się z ogromną falą krytyki. Internauci bardzo ostro komentują zachowanie byłej uczestniczki programu TVN, która - zdaniem Łukasza- utrudnia mu kontakty z synem. Łukasz opublikował na Instagramie długi wpis, w którym oskarża żonę, o to, że izoluje go od dziecka. Była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" do tej pory nie odpowiedziała na zarzuty męża, ale internauci już publikują w sieci komentarze, w których ją krytykują.

Internauci krytykują Oliwię ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Takiego zamieszania wokół byłych uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie spodziewał sie chyba nikt. Chociaż do tej pory wydawało się, że po Oliwia i Łukasz z czwartej edycji programu po rozstaniu utrzymują dobre relacje to najnowszy wpis Łukasza pokazał, jak bardzo wszyscy się mylili. Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" oskarżył Oliwię o utrudnianie mu kontaktów z synem i zdradził, jak traktuje go żona. Były uczestnik programu TVN twierdzi, że Oliwia izoluje go od dziecka.

Wpis Łukasza zszokował internautów, którzy stanęli w jego obronie i zaczęli krytykować Oliwię. Pod jednym z jej ostatnich zdjęć na Instagramie pojawiło się sporo nowych komentarzy.

- Miej ty dziewczyno resztki godności i szacunku do własnego dziecka i nie komplikuj już bardziej mu życia...

- Swoim zachowaniem nie tylko krzywdzisz Łukasza ale co najważniejsze swojego syna a to ON powinien być dla ciebie najważniejszy !!opamiętaj się

- Kobieto, pozwól Łukaszowi się zobaczyć z synem!- czytamy na Instagramie.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Rozpaczliwy apel Łukasza do synka: "To, że cię nie odwiedzam..."

Instagram @modrafrelka

Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" do tej pory nie odpowiedziała na miażdżący wpis Łukasza i nie zareagowała na komentarze internautów. Była uczestniczka programu TVN zablokowała jedynie możliwość komentowania jej ostatniego zdjęcia na swoim profilu na Instagramie. Myślicie, że wkrótce Oliwia opublikuje w sieci oświadczenie w sprawie konfliktu z mężem?

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 4": Oliwia utrudnia Łukaszowi kontakt z synem. Mama Łukasza zabrała głos

Instagram @elkuchta/modrafrelka

Oliwia i Łukasz wzięli udział w czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Para od samego początku była sobą zachwycona i wszyscy mocno im kibicowali. Tuż po emisji ostatniego odcinka programu okazało się, że Oliwia i Łukasz spodziewają się dziecka. Syn pary pojawił się na świecie w maju 2020 roku. Niestety, kilka miesięcy później Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ogłosili rozstanie.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Joanna Lazar świętuje chrzest córki. "To był wyjątkowy dzień"