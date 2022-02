Iga Śmiechowicz to jedna z najbardziej charyzmatycznych uczestniczek programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Jak wiadomo, jej małżeństwo z Karolem od początku nie należało do udanych i zakończyło się rozwodem. Co ciekawe, Karol szybko znalazł nową miłość i to u boku Laury, która również wystąpiła w 5. edycji eksperymentu. Z kolei Iga nie zamierzała od razu zaczynać nowego związku. Jednak ostatnio na jej instagramowym profilu możemy zobaczyć zdjęcia z pewnym przystojniakiem, który również wystąpił w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia"! Właśnie na jej InstaStories pojawiło się ich wspólne zdjęcie, a także czułe słowa od Igi. Czy coś jest na rzeczy? Zobaczcie sami! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iga zdradziła nam, czy ma żal do ekspertów! "Usłyszałam dużo przykrych słów" "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iga ma nowego chłopaka? Piąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dostarczyła widzom wielu emocji - w szczególności związek Igi i Karola . Wielu fanów od początku uważało, że ta dwójka kompletnie do siebie nie pasuje. Jak się okazało, ich przypuszczenia okazały się słuszne. Po wielu kryzysowych sytuacjach, małżeństwo Igi i Karola zakończyło się rozwodem . Byli partnerzy niestety rozstali się w niezbyt dobrych relacjach i nie utrzymują ze sobą kontaktów. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iga nagrywała rozmowy z Karolem? Odniosła się do zarzutów! Jak się okazało, Karol zbyt długo nie był singlem, bo związał się z Laurą , która również wystąpiła w "Ślubie od pierwszego wejrzenia", a jej związek z dopasowanym do niej Maćkiem, także okazał się klapą. Dziś Laura i Karol planują wspólną...