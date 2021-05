"Ślub od pierwszego wejrzenia": Adam nie chciał Joanny, bo był zakochany w innej! Co słychać u niego po roku? 

Adam ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " zdecydowanie jest najmniej aktywny w sieci, ze wszystkich uczestników czwartej edycji. Jego zachowanie oraz wybory życiowe nie do końca spodobały się widzom programu. Adam właśnie opublikował nagranie, w którym pokazał, jak spędza czas, a internauci... ledwo go poznali! Zobaczcie, jak się zmienił. Zobacz także: Paulina ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" lada chwila rodzi! Krzysztof pochwalił się piękną sesją zdjęciową z ciężarną żoną Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest nie do poznania Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niedawno został ojcem. Z aktualną partnerką związał się tuż po zakończeniu eksperymentalnego miesiąca w programie. Joanna, jego programowa żona, już wówczas czuła, że Adam nie jest zainteresowany dalszą znajomością. Adam spotkał się z dużym hejtem po udziale w programie. Początkowo zablokował swoje profile społecznościowe, jednak teraz sporadycznie informuje co się u niego dzieje. Na ostatnim nagraniu pokazał, jak spędza swój wolny czas. Internauci zwrócili jednak uwagę na jego sylwetkę. Uczestnik wygląda zupełnie inaczej niż, kiedy mogli oglądać go na antenie TVN7! - To Twój brzuch Adaś???🙄😵 - Tak to jest zostać Tata 😉 Zobaczcie, jak dziś wygląda Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Faktycznie przybyło mu kilogramów? Zobacz także: Małgorzata Ohme poprowadzi nowy program w TVN 7 - "Kto odmówi pannie młodej?" Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazał jak spędza czas. Internauci zwrócili uwagę na jego sylwetkę. Faktycznie się zmienił? Wyświetl ten post na Instagramie....