Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest bardzo aktywna w sieci i chętnie dzieli się z fanami swoim życiem. Uczestniczka show często publikuje zdjęcia z dziećmi, jednak jak wyznaje, nie przekracza pewnych granic. Żona Adriana przyznała również, że odrzuciła współprace reklamowe ze względu na dobro swoich pociech. Sprawdźcie, dlaczego zdecydowała się na takie wyznanie!

Anita pojawiła się w 3. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" - zyskała nie tylko męża, z którym do dziś tworzy szczęśliwe małżeństwo, ale także ogromną popularność. Uczestniczka miłosnego show TVN chętnie dzieli się z fanami w mediach społecznościowych kadrami z życia codziennego. Teraz zdecydowała się poruszyć ważną, choć często pomijaną kwestię zdjęć dzieci na instagramowych profilach rodziców.

Piotr Mosak, który był ekspertem w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" opublikował na swoim profilu dającą do myślenia grafikę, która pokazuje, czym może się skończyć pokazywanie zdjęć dzieci oraz zdradzanie zbyt wielu szczegółów z ich życia. Dodatkowo pojawił się również bardzo ważny wpis psychologa.

Obnażasz się przed światem?

Proszę bardzo, kto Ci zabroni, masz prawo.

Ale czy jednocześnie chronisz prywatność bliskich, którzy, być może, nie są takimi ekshibicjonistami jak Ty?

Z jednej strony trudno jest pokazywać innym swoje życie bez bliskich bo przecież oni są naszym światem, a z drugiej strony czy my mamy prawo za nich decydować co o nich będzie w necie? Kiedy mamy już nastolatka raczej pytamy czy możemy pokazać jego różne wyczyny czy osiągnięcia, ale jeśli chodzi o kilkulatka to już nam się wydaje, że przecież to my decydujemy, to my wiemy lepiej i przecież nic złego nie robimy.

My nie, ale świat internetu jest dziwny. [...] Od kiedy wiele lat temu pokazano mi na czym polegają strony pedofilskie, takie trochę ukryte, gdzie nie ma seksu, ale jest mnóstwo pościąganych z portali społecznościowych zdjęć dzieci z plaży, baseniku, w kąpielówkach, z gołymi pupami i nie tylko, przestrzegam wszystkich znajomych i nie tylko żeby nie umieszczali takich zdjęć w sieci.

Co prawda nic Waszym dzieciom raczej nie grozi, ale sama świadomość, że ktoś ogląda te zdjęcia w pewnym celu już jest odrażająca. I zostaje to na wieki.

Apeluję! Swoje pokazuj co chcesz.

Zdjęcia dzieci ogranicz! - napisał Piotr Mosak.