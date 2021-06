"Ślub od pierwszego wejrzenia": Adam po raz drugi zostanie tatą? Spójrzcie na to zdjęcie! 

Adam ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " niedawno został ojcem. Właśnie pochwalił się pierwszym zdjęciem z dzieckiem i napisał kilka słów o tym, jak się czuje, będąc tatą. Jak wygląda jego pociecha? Czy jest do niego podobna? Zobacz także: Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wbija szpilę pozostałym uczestnikom! Nie uwierzycie, co napisał Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazał zdjęcie z dzieckiem Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zmierzył się z ogromnym hejtem po emisji programu. Internauci nie byli zachwyceni jego zachowaniem względem Joanny, które obserwowali na ekranie. Adam podczas końcowej rozmowy z Joanną i ekspertem przyznał, że nie utrzymywał z programową żoną żadnego kontaktu, ponieważ nie mógł. Później okazało się, że spodziewa się dziecka z inną kobietą. Widzowie zarzucali mu, że oszukał Joannę, jednak Adam początkowo tłumaczył, że jego obecna partnerka zaszła w ciążę już po nagraniach do czwartego sezonu programu. Teraz już się nie tłumaczy i stara się nie odpowiadać na wciąż pojawiającą się krytykę. Nie zablokował jednak swojego profilu na Instagramie. Dziecko Adama przyszło na świat pod koniec maja. Szczęśliwy ojciec pokazał pierwsze wspólne zdjęcie z pociechą: Najwieksza miłość i radość w jednym objęciu. Powiedzieć kocham to zdecydowanie za mało🥰😍😘 Bycie Tatą to naprawdę coś wyjątkowego 👩‍👧‍👦😁😊🥰 #supertata #szczesliwytata #mylove #myfamily #utatyjestnajlepiej Wygląda na to, że Adam spełnia się w roli taty i przeżywa w swoim życiu wyjątkowo szczęśliwe chwile! Niewiele jednak mówi o swojej partnerce. Swój związek chce zachować z dala od plotek. Zobacz także: Adam ze "Ślubu od pierwszego...