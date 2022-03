"Ślub od pierwszego wejrzenia 7" Wpadka siostry Kamila! Szybko usunęła zdjęcie, bo było widać Agnieszkę?

7. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest zdecydowanie niezwykła. Wszystkie trzy pary cieszą się ogromną sympatią widzów. Fani bardzo kibicują zakochanym i są przekonani, że ich związki przetrwały miesiąc próby, a nawet, że wciąż są razem. Świadczyć o tym mają liczne dowody, choć dotąd nie dość jednoznaczne. Tym razem wygadała się bliska siostra Kamila, którą fani przejrzeli tak szybko, że aż musiała usunąć zdjęcie, które dodała!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7" Siostra Kamila zdradziła, jak potoczyły się losy jego i Agnieszki

Kamil i Agnieszka to pierwsza para, którą poznali widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Nie trzeba było być ekspertem, by zauważyć, że między tą dwójką zaiskrzyło niemal natychmiast, a każdy kolejny odcinek programu potwierdza, że para naprawdę świetnie się dogaduje i chce zbudować wspólną przyszłość. Śluby, które dziś widzimy na ekranie, miały miejsce w okolicach początku października ubiegłego roku. Od tamtego czasu minęło więc już kilka miesięcy. Ale wygląda na to, że dla Agnieszki i Kamila udział w eksperymencie skończył się szczęśliwie.

Choć każda z par, zdaniem fanów, nieco się zdradza w kwestii swojego małżeństwa, to Kamil i Agnieszka zdecydowanie w tym przodują. Chętnie wspominają wesela, publikują posty swoich rodzin, Agnieszka pochwaliła się kubkiem z napisem: "żona doskonała", a Kamil zaskoczył fanów swoimi reakcjami w mediach społecznościowych. "Wisienką na torcie" okazał się jednak post siostry Kamila, która opublikowała relację z rodzinnej imprezy, na której... widać było Agnieszkę! Dodatkowo siostra Kamila opublikowała zdjęcia, na których widać blondynkę, której twarz zakryła serduszkiem. Nie trudno było się domyślić, że to Agnieszka...

Nic więc dziwnego, że siostra Kamila, Kasia szybko post usunęła, gdy zaczęły się pod nim pojawiać komentarze dotyczące ukrytej pod serduszkiem blondynki. Z mediów społecznościowych możemy się dowiedzieć, że były to zdjęcia z rodzinnej imprezy urodzinowej. Kamil pod zdjęciem siostry pozostawił kilka emotikonów, ale nie skomentował bardziej znacząco tej fotografii.

Według fanów to już prawie pewne, że Agnieszka i Kamil są wciąż razem. Oboje są bardzo aktywni na Instagramie, chwalą się swoim życiem codziennym i komentują to, co dzieje się w odcinkach emitowanych w telewizji. Chętnie też decydują się na wyznania na temat wesela. Ostatecznie przecież pary, którym nie wyszło, zdecydowanie nie wracały do tego tematu w swoich mediach społecznościowych i izolowały się nieco od komentowania udziału w programie.