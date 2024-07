Reklama

Wielki sukces Sławomira, który w finale siódmej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wcielił się we Freddiego Mercury i zajął wysokie, trzecie miejsce w show. Jego występ zauważył zaś sam... legendarny Brain May, współzałożyciel i gitarzysta zespołu Queen! Co napisał?

Na Facebooku Braina pojawił się występ Sławomira i krótki komentarz:

TALENT SHOW IN POLAND - Slawomir as Freddie Mercury Queen - Your Face Sounds Famous

Występ Sławomira musiał mu się bardzo spodobać. A Wam?

Sławomir jako Freddie Mercury!

Sławomir zajął 3. miejsce w TTBZ!