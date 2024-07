Sławomir w finałowym odcinku wystąpił jako legendarny Freddie Mercury i wykonał megahit zespołu Queen „We are the champions”.

– Rzucanie się na Freddiego to jest tak naprawdę samobójstwo. Niewielu jest w stanie nawet się zbliżyć do tego króla, którym on jest. Tyle wrażliwości włożyłeś w odtworzenie tej tragicznej, niesamowitej, wspaniałej postaci. Od środka zrozumieć tego człowieka, po to, żeby później każdy ruch, każda poza, każdy dźwięk stawał się taki, jakim on go z siebie wydobył. Bardzo dobry występ. – ocenił Bartek Kasprzykowski.