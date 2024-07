Sebastian Karpiel-Bułecka był gościem w programie Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz miał wiele pytań do muzyka na temat ojcostwa. Karpiel zdradził, że jego świat dzieki córce zupełnie się zmienił, a Wojewódzki zaatakował, że przecież Sebastian raczej nie planował dziecka.

Nie planowałaś tego dziecka? - zapytał Kuba. - Różnie w życiu bywa. Nie planowałem. Ale chciałem mieć kiedyś dziecko. Ale gdy pojawiła się moja córka, to bardzo się ucieszyłem - odpowiedział Sebastian.

Wojewódzki zapytał, czy to prawda, że tak się ucieszył, że nie było go przez dziewięć dni domu, bo ze szczęścia był... pijany.

Wojewódzki nie mógł się nadziwić, że Karpiel-Bułecka był na sali porodowej. Zapytał:

A po której stronie? - dopytywał Wojewódzki. Byłem przy porodzie, z tego co pamiętam to po lewej. Uczestnictwo w porodzie było dużym przeżyciem - wyjaśnił muzyk.

Jednak „najciekawszy” wypłynął w drugiej części rozmowy, bo Sebastian Karpiel-Bułecka powiedział, że teraz najczęściej tematem jego rozmów jest... kupa jego córki. Ba, nawet zaczyna być w tym temacie ekspertem.

A potrafisz rozpoznać zdrową kupę? - zapytał Wojewódzki. - Zdrowa jest żółta, niezdrowa zielona, a czarna jest na początku - pierwsza jak się dziecko urodzi. Jak się rodzi dziecko, to najwięcej czasu rozmawia się o kupie. To jest niesamowite. Czy dziś nie za mało, czy nie za dużo, czy już była, jaki kolor... - opowiedział w programie Sebastian.

Sebastian Karpiel zademonstrował też, jak śpiewa kołysanki swojej córce. A potem zdradził, czy Antosia jest do niego podobna.

Zobacz także

Karpiel-Bułecka potwierdził, że Antonina została niedawno ochrzczona w Kościelisku i do chrztu była ubrana pięknie po góralsku, ma też pierwsze kierpce.

Lider Zakopower jest w szczęśliwym związku z Pauliną Krupińską. Jak to się stało, że zostali parą?

Ujęło ją to, że jestem zwykłym chłopakiem. Bardzo mi się podobała, bacznie ją obserwowałem. Bycie z kimś to kwestia wyrzeczeń. Bardzo poważnie traktuję swój związek i będę pracował, żeby był on na zawsze - zadeklarował Sebastian.