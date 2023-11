W miniony weekend poznaliśmy nazwiska ćwierćfinalistów 8. edycji „The Voice of Poland”. Kandydatów do tytułu najlepszego głosu w Polsce mamy aż dwunastu. Muzycznych supermenów i wokalne supermenki, które wystąpią w półfinale poznamy już w najbliższą sobotę. Kto skutecznie zawalczy o uwagę Trenerów i widzów, a kto będzie musiał wrócić do domu?

SARSA gościem specjalnym

W sobotni wieczór widzowie Dwójki obejrzą kolejny odcinek LIVE. Oprócz uczestników, na scenie zobaczymy także Trenerów w utworach, które kiedyś zainspirowały ich do tworzenia muzyki. Widzowie mogą liczyć również na występ specjalny. Na muzyczną scenę „The Voice of Poland” powróci Sarsa – uczestniczka 5. edycji muzycznego show, która popularność zyskała dzięki piosence „Naucz mnie”. W sobotnim odcinku zaprezentuje nowy singiel „Motyle i ćmy” pochodzący z albumu „Pióropusze”. Jak sama przyznaje, jest to najbardziej nostalgiczny utwór z płyty mówiący o dualizmie, jaki nosi w sobie każdy człowiek. Tekst powstał w oparciu o doświadczenia wokalistki.

Kandydaci do półfinału

W drugim odcinku na żywo szczęśliwa dwunastka po raz kolejny zaprezentuje swoje wokalne umiejętności przed wielomilionową publicznością. Każdy zaśpiewa po jednym utworze, ale tylko wybrana ósemka znajdzie się w półfinale. O tym, kto jako pierwszy przejdzie do kolejnego etapu zadecydują widzowie, którzy za pomocą głosowania sms wybiorą jednego uczestnika z każdej drużyny. Drugą osobę, która dołączy do grona zwycięzców wyznaczy Trener.

W najbliższą sobotę o tytuł najlepszego głosu w Polsce powalczą ogniste kobiety z drużyny Marii Sadowskiej, Magdalena „Meg” Krzemień, Maja Kapłon i Asia „Azzja” Mądry. Zobaczymy również starcie przyszywanej rodziny Michała Szpaka. W teamie debiutującego Trenera pojedynkować się będzie Marta Gałuszewska, Aga Dębowska i Jacek Wolny. O miejsce w półfinale zawalczą również młodzi duchem i metryką wokaliści z drużyny Andrzeja Piasecznego: Martyna Pawłowska, Michał Szczygieł i Artur Wołk-Lewanowicz. Nie zabraknie również mocnych i oryginalnych głosów z ekipy Tomsona i Barona. Widzowie usłyszą Jelenę Matulę, Sabinę Mustaevę i Łukasza Łyczkowskiego.

Które decyzje zaskoczą, które zszokują, a które wzruszą? O tym przekonamy się już w najbliższą sobotę, 11. listopada o godz. 20:05.

„The Voice of Poland” na antenie telewizyjnej Dwójki w każdą sobotę, o godz. 20:05!

Kto tym razem okaże się najlepszy? Kto odpadnie?