Sara z "Rolnik szuka żony" zyskała ogromną sympatię widzów programu. Dziś wielu fanów show śledzi jej losy za pośrednictwem Instagrama, na którym Sara od czasu do czasu pokazuje kadry ze swojego życia. Tym razem uczestniczka 10. edycji "Rolnika" pochwaliła się relacją ze spotkania z wyjątkową osobą. Ich przyjaźń rozpoczęła się właśnie od udziału w hitowym programie TVP1 i widać, że Sara w jej towarzystwie jest naprawdę szczęśliwa!

Sara z "Rolnika" jakiś czas temu wyznała, że w programie poznała wyjątkową osobę, z którą dziś bardzo się przyjaźni. Mowa o... Blance, która w show również walczyła o serce Artura. Jak wiadomo, ostatecznie żadna z pań nie zdobyła klucza do serca rolnika, ale mimo to właśnie dzięki udziałowi w programie, Sara i Blanka bardzo się polubiły i dziś są prawdziwymi przyjaciółkami. Ostatnio dziewczyny zorganizowały sobie "babski wypad", którym pochwaliły się na Instagramie.

Nie ulega wątpliwości, że Sara i Blanka z "Rolnik szuka żony" świetnie czują się w swoim towarzystwie i naprawdę uwielbiają spędzać ze sobą wolne chwile. Ostatnio panie wybrały się do teatru, a przy okazji wstąpiły też na taneczną imprezę.

Spodziewaliście się, że Blanka i Sara tak bardzo się zaprzyjaźnią? W tym miejscu warto też przypomnieć ciepłe słowa Sary na temat Blanki, które jakiś czas temu pojawiły się na jej instagramowym profilu.

Ta pani to najlepsze, co mnie spotkało w tym programie. To zdecydowanie więcej niż mogłam sobie wymarzyć. Ani trochę nie żałuję udziału w programie, ponieważ gdybym go nie wzięła, prawdopodobnie byśmy się nie poznały.

- pisała Sara