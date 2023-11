4 z 5

Karol nie wybrał żadnej z trzech kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa na wsi. Początkowo faworytką rolnika była Justyna. Później iskrzyło między nim a Sarą, lecz ostatecznie Karol podziękował wszystkim trzem dziewczynom. Postanowił skontaktować się z Jagodą, która również napisała do niego list. To właśnie z nią udało się stworzyć Karolowi udany związek.