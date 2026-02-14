"Sanatorium miłości" to program pełen niepowtarzalnych historii i uczuć, które wzruszają miliony widzów. Na 8 marca zaplanowana jest premiera pierwszego odcinka najnowszej edycji, a do mediów trafiły już imiona i życiorysy pierwszych bohaterów. Kim są Henryk i Ewa?

Oto pierwsi uczestnicy 8. edycji "Sanatorium miłości"

Producenci programu "Sanatorium miłości" ujawnili już pierwszych uczestników nadchodzącej edycji. Henryk z Żychlina pod Koninem oraz Ewa z Lublina jako pierwsi oficjalnie pojawią się w popularnym show. Ich poruszające historie i autentyczne wyznania już budzą emocje wśród widzów.

Henryk to mieszkaniec Żychlina, który przez 40 lat był w związku małżeńskim. Ma dwie dorosłe córki i czworo wnucząt. Jak sam podkreśla, mimo że bardzo kochał żonę, z czasem coś między nimi wygasło.

Dziewczyna, która będzie ze mną, na pewno nie zazna głodu i pozna wiele smaków… Smak miłości też wyznał Henryk.

Henryk zawodowo przez 25 lat pracował jako kelner, a przez ostatnie 15 lat - jako kucharz. Według twórców programu jest bardzo towarzyski - z przyjaciółmi chodzi na tańce lub wybiera się na jednodniowe wycieczki. Świetnie tańczy i śpiewa, choć nie umie pływać. Jest pedantyczny, troskliwy, mało skłonny do ryzyka i przejmuje się drobiazgami.

Sam Henryk przyznaje, że pragnie ponownie się zakochać. Nie do końca pogodził się z rozstaniem z żoną, ale zapewnia, że jest gotowy na nową miłość. Oglądał wszystkie sezony "Sanatorium miłości" i odkąd jest samotny, myślał o udziale w programie. Wierzy, że to właśnie tutaj znajdzie swoją drugą połówkę.

Poruszająca historia Ewy z Lublina

To nie koniec wieści o nadchodzącej edycji "Sanatorium miłości". Drugą jak dotąd ujawnioną uczestniczką jest Ewa z Lublina, która była zamężna już dwukrotnie. Jej pierwsze małżeństwo trwało 24 lata i z tego związku ma córkę i wnuczkę. Drugi związek zakończył się rozwodem po 50. roku życia. To właśnie wtedy Ewa przeszła dużą metamorfozę i schudła 17 kg w trzy miesiące. Sama mówi o sobie:

Teraz czuję się atrakcyjną kobietą. Po 50 roku życia tak się zaczęłam czuć. Wcześniej zatraciłam siebie, przytyłam, a po rozwodzie zrzuciłam zbędne kilogramy, zrobiłam sobie tatuaże, odzyskałam dawną siebie i robię to, na co mam ochotę.

Ewa szuka mężczyzny, który spełni jej jasno określone oczekiwania.

Szukam mężczyzny z cechami wilka-troskliwego, opiekuńczego i wiernego. (...) Wiem, czego nie chcę, a to, czego chcę, to podpowie mi moja intuicja i moje ciało wyznała Ewa.

Kobieta uwielbia aktywność fizyczną. Uczęszcza 5 razy w tygodniu na siłownię, jeździ na rowerze i chodzi na basen. Jednym z jej marzeń jest nauczyć się żeglować. W przeszłości przez wiele lat prowadziła trzy sklepy z bielizną, po pandemii został jej jeden, który zamknęła ostatecznie w 2024 roku. Dziś cieszy się emeryturą.

Czy Henryk i Ewa znajdą szczęście w "Sanatorium miłości? Czy ich odwaga, szczerość i przemiany poruszą Polskę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce!

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia