"Sanatorium miłości": Jest niepublikowany fragment rozmowy Marty Manowskiej z Wiesławem! "Dziwnie to zabrzmiało"

Wiesław z "Sanatorium miłości" opowiedział jakim był mężem. Producenci hitu o poszukujących miłości seniorach pokazali na Facebooku niepublikowany wcześniej fragment rozmowy Marty Manowskiej z Wiesławem. Uczestnik najnowszej edycji programu wspominał swój związek, ale coś, co powiedział przed kamerami, zaskoczyło internautów!

Kilka tygodni temu ruszyła trzecia edycja "Sanatorium miłości". W najnowszej odsłonie programu biorą udział: Anna, Halina, Jadwiga, Janina, Krystyna, Teresa, Andrzej, Edward, Wiesław, Władysław, Zbigniew i Zdzisław. Czy każdy z uczestników znajdzie wielką miłość w "Sanatorium miłości"? Niestety, w ostatnim odcinku hitu TVP Wiesław przyznał, że żadna z pań nie jest w jego typie i że gdyby wiedział, kto weźmie udział w programie, nie wysyłałby swojego zgłoszenia. Teraz producenci pokazali niepublikowany wcześniej fragment programu w którym Wiesław opowiada o swojej żonie.

Myślę, że byłem dobrym mężem. To była fantastyczna kobieta, wesoła, uśmiechnięta, wszystkim życząca jak najlepiej, nikomu nie zazdrościła, taka... idealna - wspominał Wiesław.

Wiesław wspominał swoje małżeństwo, a w pewnym momencie Marta Manowska zapytała go, jak długo był z żoną, ale odpowiedź Wiesława zaskoczyła internautów.

no do śmierci prawie żony, czyli 28 lat- odpowiedział zaskakująco Wiesław.

jak wyznanie Wiesława skomentowali fani "Sanatorium miłości"?

- Dziwnie to zabrzmiało, byłem prawie do śmierci żony!! 🤔🤭.

- Czyli opuścił żonę przed jej śmiercią, czy jak?

- Ja do końca nie rozumiem tego Wiesia coś kręci mówiąc o żonie!!- komentują fani.