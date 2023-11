Ryszard to jedna z najwyrazistszych postaci w programie "Sanatorium miłości". Pochodzący z Warszawy emeryt od początku wyróżniał się w show. Ryszard ma bowiem swoje zasady, których konsekwentnie przestrzega. Na przykład nie wyobraża sobie, jakby mógł zaprosić do pokoju kobiety. Oprócz tego Ryszard bardzo dba o czystość. W najnowszym odcinku zaznaczył to w wymowny sposób...

"Sanatorium miłości": Ryszard znowu rozbawił widzów

W najnowszym odcinku "Sanatorium miłości" uczestnicy stanęli przed ciekawym zadaniem. Profesjonalny kucharz pokazał im jak przygotować zdrowe i dietetyczne posiłki. Uczestnicy, podzieleni na grupy, mieli je odtworzyć. Ryszard, który znalazł się w zespole z Joanną, Wiesią i Cezarym, nie był jednak skory do pomocy. Cały czas przejmował się tym, że nie zostały zachowane odpowiednie warunki pracy. Ostatecznie Rysiek odmówił zjedzenia przygotowanych potraw, ponieważ bał się, że jego koledzy mogą być nosicielami poważnych chorób i nie mają aktualnej... książeczki sanepidu!

Nie trzeba było długo czekać na reakcję widzów. W internecie niemal od razu pojawiły się zabawne komentarze i memy, których bohaterem został Ryszard.

- A dzisiaj panie i panowie "Kuchenne rewolucje z cyklu gotuj z Ryszardem" - Ryszard surowszy od Magdy Gessler. Dobrze, że garami nie rzucał ???? - Co wydarzy się w odcinku? Jak mały wąsacz wytrzyma wspólne gotowanie z nierozgarniętą grupą emerytów? Czy nauczy ich porządku w kuchni? Jak zareagują pozostali i kto pierwszy rzuci w niego wałkiem? Oraz czy Rysio maruda wywali wszystkich z kuchni? ???????? - Ryszard wszędzie widzi spiski, i zamach na swoje życie..nawet przy robieniu kaszy ???????? - pisali rozbawieni internauci.

Was też rozbawiło jego zachowanie?

Ryszard od początku wzbudza ogromne emocje

