Za nami czwarty odcinek hitowego "Sanatorium miłości". Co się wydarzyło? Anna przyznała, że popracowała nad nieco marudnym Edwardem, twierdząc, że nie można go skreślać. Zgodziła się z nim Janina, którą Edward skomplementował! Z kolei Jadwiga uczyła tańczyć Halinę - w końcu jest profesjonalną tancerką! Co jeszcze?

"Sanatorium miłości" - co się wydarzyło w czwartym odcinku?

Cała grupa uczestników hitowego show świętowała urodziny Wiesława! Od wszystkich kuracjuszy dostał wspaniały tort, a Marta Manowska pozwoliła mu zabrać jedną z pań na urodzinową randkę - wybrał Halinę.

Najbardziej lubię Halinkę, jest wesoła, towarzyska - powiedział Wiesław Według mnie jest za przystojny! W życiu nie pomyślałam, że mi się taki przystojniak trafi! - skwitowała Halina.

Tematem porannej rozmowy była zdrada. Najświeższe wspomnienia miała Teresa, która nie mogła powstrzymać łez, opowiadając jak zachował się wobec niej były partner:

Nie życzę temu najgorszemu wrogowi [...] Do końca powiedział mi, że mnie nie zdradza. Powiedział, że znudziło mu się wszystko i ma teraz rozrywkę - powiedziała poruszona Teresa.

Kuracjuszką odcinka została Jadwiga! Na randkę zaprosiła Władka. Ich spotkanie przebiegło w bardzo romantycznej atmosferze:

Dla mnie wszystko jest możliwie. Uczucie powstaje nawet nie wiem kiedy. Zobaczymy, co to będzie - powiedziała Jadzia.

Wielkie gratulacje❗👏 Jadwiga zostaje wybrana głosami wszystkich uczestników Kuracjuszką Odcinka!💕

Za to Zbigniew, który w poprzednim odcinku flirtował z Anią, tym razem wybrał się na randkę z Janiną!

W trakcie wycieczki do "kopalni złota" jedna z uczestniczek źle się poczuła - Teresa - miała bardzo wysokie ciśnienie, musiała odłączyć się od grupy i pojechać do szpitala.

Nadciśnienie mam - mówiła wzruszona Teresa, która nie chciała opuszczać grupy.

Potem uczestnicy napisali listy do zmarłych osób, z którymi się nie pożegnali lub chcieli im coś przekazać. Kuracjusze pisali do swoich zmarłych rodziców lub małżonków. Wszystkich wzruszył Władysław, który napisał do zmarłej żony:

Kochana Ewuniu, zostawiłaś mi 14-letnią córkę Milenkę. Jest dzisiaj magistrem inżynierem ochrony środowiska. Udało mi się...- powiedział łamiącym głosem Władek.

Kobieta zmarła w wyniku choroby:

Zmarła mi na rękach. Bardzo ją kochałem - powiedział Władysław.

Na sam koniec odcinka Teresa wróciła do grupy.