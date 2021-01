Władysław z "Sanatorium miłości" odczytał list do zmarłej żony. Ten fragment programu porusza do łez 

Poruszające sceny w najnowszym odcinku "Sanatorium miłości"! Już w najbliższą niedzielę, 24 stycznia, Telewizyjna Jedynka wyemituje kolejną odsłonę uwielbianego przez widzów programu w którym Władysław publicznie odczyta list napisany do zmarłej żony. Wyznanie uczestnika wzrusza do łez. Zobaczcie, co wydarzy się w nowym odcinku "Sanatorium miłości"!

Władysław z "Sanatorium miłości" napisał list do zmarłej żony

Władysław to zdecydowanie jeden z najsympatyczniejszych uczestników najnowszej edycji "Rolnik szuka żony". Po ostatnich dwóch odcinkach programu wszystko wskazuje na to, że Władysław bardzo polubił Jadwigę, dla której zerwał polne kwiaty i z którą wybrał się na randkę. Czy pan Władysław znajdzie swoje szczęście w programie? My cały czas trzymamy kciuki, żeby tak się stało. Zanim jednak zobaczymy kolejną odsłonę "Sanatorium miłości" zobaczcie poruszający fragment programu, w którym pan Władysław odczytuje list do zmarłej żony.

Kochana Ewuniu, zostawiłaś mi 14-letnią córkę Milenkę. Jest dzisiaj magistrem inżynierem ochrony środowiska. Udało mi się...- powiedział łamiącym głosem i nie potrafił powstrzymać łez.

List Władysława poruszył internautów.

- Ale się wzruszyłam 😪 Powodzenia życzę dla Pana

- Wspaniały człowiek , o bogatym wnętrzu , wrażliwy, kulturalny, miły . Na jego twarzy wymalowane jest ciepło , spokój, kultura .....❤️

- Najfajniejszy facet w tym programie bardzo mu kibicuje od samego początku

- Popłakałam się - komentowali internauci.

Zobaczcie ten poruszający fragment nowego odcinka "Sanatorium miłości"!

Pan Władysław odczytał poruszający list do zmarłej żony.

W najnowszym odcinku programu nie zabraknie wzruszeń.

Mamy nadzieję, że pan Władysław znów będzie szczęśliwy.