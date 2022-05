Finał "Sanatorium miłości 4": Anna i Piotr zaręczyli się! Fani: "To zwykły lans tego pana"

Zbyszek i Ania z 3. edycji "Sanatorium Miłości" gościli dziś w "Pytaniu na śniadanie" by opowiedzieć widzom o swojej miłości. Nagle jednak Zbyszek postanowił uklęknąć przed ukochaną i... oświadczył jej się na oczach milionów widzów! Anna była do tego stopnia zaskoczona, że nie potrafiła z siebie wydusić słowa. Czy ostatecznie przyjęła pierścionek? Zobaczcie, co wydarzyło się dziś w programie śniadaniowym. "Sanatorium Miłości"" Zbyszek oświadczył się Ani w "Pytaniu na Śniadanie" "Sanatorium miłości", co sezon wzrusza widzów historiami z życia seniorów oraz ich próbami poszukiwania miłości w programie. Wzruszający program TVP łączy ludzi w wieku emerytalnym i daje im szanse na ponowne przeżycie miłości. Jedną z par, która odnalazła się wzajemnie dzięki programowi byli Ania i Zbyszek z 3. edycji. Dziś przyjechali do studia "Pytania na Śniadanie" by opowiedzieć o swoim związku, jednak Zbigniew postanowił pójść o krok dalej i oświadczył się ukochanej przed kamerami. Jego krok był szokiem nie tylko dla Anny ale również wszystkich zgromadzonych w studio. Zbigniew zdecydował się wyciągnąć pierścionek i oświadczyć się Annie w momencie, w którym Izabella Krzan i Tomasz Wojny zapytali go o plany na przyszłość. Anna widząc przed sobą Zbigniewa z pierścionkiem zaniemówiła i nie była w stanie mu nawet odpowiedzieć. Na szczęście chwilę później odzyskała głos i przyznała, że szczegóły omówią w hotelu. Wyświetl ten post na Instagramie Post...