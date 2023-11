Ryszard Lasota z "Sanatorium miłości" znów wywołał spore emocje wśród fanów programu! Mężczyzna już od pierwszego odcinka zaskakuje widzów swoim zachowaniem. Ryszard głośno mówi, co go denerwuje i często krytykuje swoich kolegów z programu. W sieci po każdym odcinku pojawia się sporo memów z Ryszardem, którego okrzyknięto największą marudą w "Sanatorium miłości". Teraz jeden z najpopularniejszych uczestników show znów zaskoczył swoim zachowaniem! Co zrobił w 7. odcinku i jak postawę Ryszarda skomentowali internauci?

Internauci żartują z Ryszarda

Jak już wiemy, w ostatniej odsłonie "Sanatorium miłości" kuracjusze m.in. wzięli udział w kuligu i uczyli się szydełkowania. Wszyscy świetnie się bawili i jedynie Ryszard znów nie był zachwycony zachowaniem swoich kolegów! Tym razem mężczyzna krytykował ich głośne śpiewy podczas kuligu.

Tak to niby dżentelmeni, a jak tylko zabrakło pań to od razy wulgarne, ordynarne przyśpiewki, po prostu rynsztokowe - ocenił Ryszard.

Zachowanie kolegów wytrąciło Ryszarda z równowagi tylko na chwilę, ponieważ już podczas nauki szydełkowania, mężczyzna w świetnym humorze przed kamerami przymierzył koronkowe stringi! Jak skomentowali to internauci? Fani są nim zachwyceni!

Śpiewy Ryszarda zbulwersowaly. Ale spodnie na antenie z ochotą ściągnął i stringi założył????

Czarny Ryszard robi cały program!!! ????Nigdy nie przestanie mnie zadziwiać???????????? Mimo irytacji czekam na jego zbulwersowania i złote myśli!!! ????????????

Ryszard jest jedyny w swoim rodzaju:) - komentują na Facebooku.

Oglądaliście ostatni odcinek "Sanatorium miłości"? Zaskoczyło Was zachowanie Ryszarda?

Zobacz także: Dlaczego Ryszard nie pojawił się na ramówce TVP? Według Wiesi miał bardzo ważny powód

Ryszard z "Sanatorium miłości" zaskoczył fanów programu.

Oglądaliście 7. odcinek show?