Roma Gąsiorowska w rozmowie z Party.pl opowiedziała o kulisach programu "Azja Express"! Żona Michała Żurawskiego, który jest jednym z najzabawniejszych uczestników wielkiego hitu TVN, zdradziła, czy podczas podróży do Azji jej mąż mógł kontaktować się ze swoją rodziną. Roma Gąsiorowska nie ukrywa, że mogła dzwonić do swojego męża. Aktorka wie, co wydarzy się w najbliższych odcinkach i kto wygra show?

Tam po pierwsze nie było zasięgu w większości miejsc. Po drugie program też wymagał tego, oni byli w pewnym sensie cały czas kontrolowani, bo nie mogli opowiadać o tym co się dzieje, żeby to nie wyszło. Do tej pory ja nie wiem jakie są perypetie - przyznała Roma Gąsiorowska. Dodatkowo to było trudne, że my mogliśmy na siebie patrzeć, mogliśmy się skontaktować, on mi mógł wysyłać zdjęcia, mogliśmy czasem nawet przez skype'a ze sobą rozmawiać, ale on mi nie mógł opowiadać co się u niego dzieje.