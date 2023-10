Tomasz z "Rolnik szuka żony" opublikował w mediach społecznościowych relację z wyjątkowego spotkania i nie ukrywa, że to był bardzo udany dzień. Okazuje się, że uczestnik po zakończeniu przygody z programem "Rolnik szuka żony" pojawił się też w "Pytaniu na śniadanie", a teraz ma za sobą debiut w kolejnym programie. O jakie show chodzi?

Tomasz z "Rolnik szuka żony" w kolejnym show TVP!

Tomasz w programie "Rolnik szuka żony" znalazł miłość i zdobył ogromną popularność - internautki non stop zachwycają się kolejnymi zdjęciami rolnika. Wygląda na to, że Tomasz wykorzystuje swoje pięć minut i powoli podbija media społecznościowe, a teraz okazuje się, że rolnik pojawi się w kolejnym programie rozrywkowym. Chodzi o hitowe show "Jaka to melodia?". Zobaczcie wspólne zdjęcie Tomasza z Rafałem Brzozowskim!

Tego miłego Pana chyba nie muszę przedstawiać. Miło było poznać, dziękujemy za mega udany dzień! - napisał Tomasz na Instagramie.

Instagram / swietokrzsyskirolnik

Prywatnie Tomasz nadal jest związany z Kasią i mimo początkowych zawirowań wokół ich relacji dali sobie drugą szansę i są szczęśliwi. Co prawda rolnik nie mówi otwarcie o ich planach, ale jakiś czas temu Klaudia z "Rolnik szuka żony" opublikowała wymowne zdjęcie Tomasza, który ogląda obrączki w witrynie sklepu jubilerskiego.

Instagram/@swietokrzyskirolnik

Sądzicie, że Kasia i Tomasz ogłoszą niebawem zaręczyny? Lubicie oglądać uczestników "Rolnik szuka żony" w innych programach?