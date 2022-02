"Rolnik szuka żony" Kamila jest zakochana? Jest wymowny komentarz rolniczki!

Serce Diany z "Rolnik szuka żony" jest już zajęte?Wszystko wskazuje na to, że była uczestniczka programu o poszukujących miłości rolnikach znalazła swoje szczęście! Skąd takie podejrzenia? Musicie zobaczyć jakie zdjęcia pokazała podczas relacji na InstaStories! Diana właśnie zdradziła, że jest zakochana? Diana z "Rolnik szuka żony" już nie jest sama? Diana wzięła udział w przedostatniej, szóstej edycji "Rolnik szuka żony". Diana była jedną z kandydatek Seweryna, ale odeszła z programu kiedy dowiedziała się, że rolnik w tajemnicy przed wszystkimi kontaktował się z jej rywalką, Marleną. Od tamtej chwili fani "Rolnik szuka żony" mogą śledzić dalsze losy Diany za pośrednictwem Instagrama. Kobieta dość często publikuje w sieci swoje zdjęcia i krótkie relacje. Ostatnio Diana zdradziła, że przez kilka miesięcy ciężko pracowała. Były dni kiedy płakałam z przemęczenia lub kiedy stopy i dłonie zamarzały na polu, że łzy same płynęły z oczu. Ale na tym polega życie by się nie poddawać, obrać cel i go zrealizować. Ja to zrobiłam... udowodniłam sobie i wszystkim, którzy nie wierzyli we mnie, że dam radę. Dałam 😊 - napisała wtedy Diana. Diana wróciła już do Polski i wszystko wskazuje na to, że znalazła swoje szczęście u boku tajemniczego mężczyzny. Diana oznaczyła jego profil pod zdjęciem z prezentem walentynkowym! Okazuje się, że w miniona niedziela była dla Diany wyjątkowo romantyczna! Takie walentynki mogę mieć codziennie- napisała Diana. Kto wie, być może wkrótce była uczestniczka "Rolnik szuka żony" pokaże zdjęcie mężczyzny który przygotował dla niej niespodziankę... Zobaczcie, co z okazji Walentynek dostała Diana! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta i Paweł...