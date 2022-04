W życiu Marty i Pawła z "Rolnik szuka żony" szykują się duże zmiany! Jak ostatnio udało nam się dowiedzieć, para już niedługo razem zamieszka . Teraz, patrząc na ich nowe zdjęcia, którymi pochwaliła się Marta, fani są pewni, że niedługo będą świętować kolejne ważne wydarzenie, czyli... ślub! Tylko spójrzcie na te fotografie! Zobacz także: Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" zadali szyku ramówce TVP? Musicie zobaczyć stylizację partnerki rolnika! "Rolnik szuka żony": Marta i Paweł niedługo wezmą ślub? Marta Paszkin i Paweł Bodzianny poznali się w 7. edycji "Rolnik szuka żony". Ich miłość kwitnie, a już niedługo będziemy mogli ponownie zobaczyć tą piękną parę w telewizji. Marta i Paweł przygotowują się do tanecznego show, "Dance Dance Dance". Ostatnio po raz pierwszy pozowali razem na ściance, podczas prezentacji wiosennej ramówki TVP. To właśnie wtedy mieliśmy okazję porozmawiać z nimi i zdradzili nam, że wkrótce razem zamieszkają! Najprawdopodobniej już we wrześniu, Marta przeprowadzi się razem z córeczką do Pawła na wieś. Wygląda na to, że para snuje poważne plany na przyszłość, więc nic dziwnego, że fani myślą już o ich ślubie. Patrząc na najnowsze zdjęcia tej pary, które pojawiły się na Instagramie Marty, wielbiciele tej dwójki nie mają wątpliwości, że niedługo Marta i Paweł przekażą radosne wieści! - Marta, wyglądacie jak rodzeństwo!🔥😍😍 z tego będzie ślub, mówię Ci 😋😁 - Pięknie razem wyglądacie 😍❤️ - Ale z Was super para , szczęściarze 😍😍😍 - Jak ja się cieszę, że jesteście razem 😍😍😍😍 - Super Para...Jest Miłość i Szczęście 😍😘❤💖 - Ale miło się na Was patrzy 🙂 👏 -...