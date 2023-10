Joasia z "Rolnik szuka żony" opublikowała wyjątkowe zdjęcie bez makijażu i pochwaliła się, jak świętuje swoje 24. urodziny. Narzeczona rolnika nie ukrywa, że w ostatnim roku jej życie całkowicie się zmieniło i jest naprawdę bardzo szczęśliwa.

Joasia z "Rolnik szuka żony" świętuje 24 urodziny!

Joasia z "Rolnik szuka żony" w programie pojawiła się jako jedna z najmłodszych uczestniczek w historii randkowego hitu Telewizji Polskiej i szybko zaskoczyła swoim poważnym podejściem do życia i rodziny, jaką chciałaby tworzyć. Dziś narzeczona Kamila nie ukrywa, że jeszcze kilka lat wcześniej nie spodziewałaby się tego, co wydarzyło się w jej życiu w ciągu ostatnich dwóch lat.

Joanna z "Rolnik szuka żony" nie tylko przygotowuje się do ślubu, ale jest też szczęśliwą mamą Antosi. Co zaskakujące, to udział w programie "Rolnik szuka żony" tak bardzo zmienił jej życie.

- No to oficjalnie 24-latka. Kilka lat wstecz nie powiedziałabym, że w tym wieku wyjdę za mąż i będę miała cudowną córeczkę - napisała Joasia Wielgosz na Instagramie.

Joanna coraz częściej zaskakuje też swoimi zdjęciami bez makijażu i widać, że jest pewną siebie kobietą, która chętnie pomaga innym. Narzeczona rolnika nie tylko angażuje się w różnego rodzaju akcje pomocy, ale też wspiera kobiety obserwujące jej profil w mediach społecznościowych.

Co jakiś czas Joanna i Kamil odwiedzają rodzinne strony uczestniczki "Rolnik szuka żony", choć domy rodzinne pary dzieli ponad 600 kilometrów. Już niebawem kolejna edycja programu. Sądzicie, że kolejni uczestnicy znajdą miłość w programie?

