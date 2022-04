"Rolnik szuka żony": Zmiana emisji zerowego odcinka 9. edycji! Kiedy zobaczymy program?

Startuje nowy sezon " Rolnik szuka żony "! Zerowy odcinek ósmego sezonu fani hitu TVP1 zobaczą już w najbliższą niedzielę, 4 kwietnia. To wtedy poznamy kandydatów na uczestników 8. edycji i wygląda na to, że program wzbudzi mnóstwo emocji, głównie za sprawą pięknej uczestniczki Kamili i Emila, który był kandydatem Magdy z 7. edycji! Okazuje się, że zerowy odcinek "Rolnik szuka żony" w Niedzielę Wielkanocną zostanie pokazany nie w paśmie wieczornym, ale popołudniowym! Znamy godzinę! Nowa godzina emisji pilotażowego odcinka 8. sezonu "Rolnik szuka żony"! Ósma edycja "Rolnik szuka żony" już od września, a tradycyjnie w święta wielkanocne zostanie wyemitowany odcinek zerowy, w którym poznamy uczestników. Piątka z nich, którzy otrzymają największą ilość listów tradycyjnie dostaną się do programu i zaproszą do swojego gospodarstwa trzy wybrane przez siebie kandydatki lub trzech kandydatów. Okazuje się, że p ilotażowy odcinek ósmego sezonu "Rolnik szuka żony" zostanie wyemitowany w Niedzielę Wielkanocną, 4 kwietnia o godzinie 17.30 . To spora zmiana, bo fani programu przyzwyczaili się, że hit TVP1 jest emitowany w porze wieczornej o 21.15! Na wypadek, gdyby ktoś z Was jeszcze nie zauważył, to widzimy się w niedzielę o 17:30 - czytamy na oficjalnym koncie programu na Instagramie. Fani programu już nie mogą doczekać się pilotażowego odcinka 8. sezonu, a po zapowiedzi niektórzy nie mają wątpliwości, że będzie to najlepsza edycja! Skąd takie przypuszczenia? - To będzie najlepsza edycja!!!! 😍 - Czy ja dobrze widzę kobietę, może nie starszą, ale przynajmniej w sensownym, dojrzałym wieku??? Doczekałabym się wreszcie po latach? - Zapowiada się interesującą.....