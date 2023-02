"Rolnik szuka żony": Wymowna reakcja Kasi i Tomka na pytania o rozstanie. To naprawdę już koniec?

Fani programu "Rolnik szuka żony" nie ukrywają rozczarowania zachowaniem Tomasza K. W ostatnim odcinku hitu Telewizyjnej Jedynki rolnik zdecydował się na bliższą relację z Zuzią i odesłał do domu drugą kandydatkę, Kasię. Internautom nie spodobało się to, w jaki sposób Tomasz K. potraktował Kasię, ale jego wybór nie zachwycił również jego najbliższych... Fani "Rolnik szuka żony" krytykują Tomasza K. Kolejny odcinek dziewiątej edycji "Rolnik szuka żony" już za nami. W ostatniej odsłonie randkowego show TVP odbyły się rodzinne spotkania, podczas których bliscy rolników i rolniczki mogli poznać ich kandydatów. Tuż przed spotkaniem Tomasz K. zdecydował, że nie przedstawi rodzinie dwóch kandydatek. Tomasz K. z "Rolnik szuka żony" odesłał do domu Kasię i ogłosił, że chce spróbować swojego szczęścia u boku Zuzanny. Decyzja, ale przede wszystkim zachowanie rolnika podczas ogłaszania swojej decyzji, zszokowały internautów. Fani "Rolnik szuka żony" gorzko ocenili Tomasza K. - Trochę nieprzyjemne było pożegnanie Kasi przez Tomka. Powinien wziąć ją na osobność, wytłumaczyć, pobyć chwilę a nie mówić o tym w obecności Zuzy i w momencie, gdy wstawała z hamaka, by pokazać im pomalowane drzwi. - Tak! To było mega przykre. Zgasił Jej radość z tego pomalowania. - słabe to było, bez klasy- komentują internauci. Zobacz także: "Rolnik szuka żony 9": Klaudia zabrała wybranka do świątyni. "To na pewno jest zauroczenie" Decyzja Tomasza K. zaskoczyła również jego rodzinę, która nie ukrywała przed kamerami, że ich zdaniem to Kasia bardziej do niego pasowała. Kiedy Zuzia i Tomasz snuli wspólne plany, mówiąc m.in. o budowie domu, odezwała się babcia: Kasia: Ja już plan domu robię, spokojnie Tomasz: Tak, temat tego miejsca jest od samego...