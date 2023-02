Justyna z "Rolnik szuka żony" 9 opublikowała nowe zdjęcie w mediach społecznościowych i dodała do niego wymowny wpis. Wygląda na to, że narzeczona Tomasza jest naprawdę szczęśliwa, ale całą uwagę przyciąga odmieniony wygląd kandydatki rolnika. "Justynka, jaka ty się szczupła zrobiłaś" - piszą wprost internauci. Justyna z "Rolnik szuka żony" 9 zaskoczyła metamorfozą! Justyna i Tomasz znaleźli miłość w programie "Rolnik szuka żony" 9, podobnie jak cztery inne pary. W świątecznym odcinku Tomasz z "Rolnika" zdecydował się oświadczyć swojej wybrance , która od początku była jego faworytką. Para po wspólnych świętach miała zamieszkać razem w gospodarstwie Tomasza, a tymczasem Justyna na koniec roku zaskoczyła swoim nowym zdjęciem, na którym widać, jak spektakularną metamorfozę przeszła. Justyna z "Rolnik szuka żony" 9 pisze też wprost o miłości, a internauci nie mają wątpliwości, że uczucie do Tomasza tak ją odmienia... Piękno kobiety nie przejawia się w ubraniach, które nosi, jej figurze lub sposobie, w jaki układa włosy. Piękno kobiety musi być widoczne w oczach, ponieważ one są drzwiami do jej serca - miejsca, gdzie mieszka miłość - napisała wymownie Justyna na Instagramie. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Justyna i Tomek (@9justyna0_tomasz) Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Małgorzata Borysewicz marzy o udziale w hicie TTV?! Internauci są zaskoczeni nowym wyglądem Justyny i jej szczupłą sylwetką. Fanki programu piszą wprost: ...