"Rolnik szuka żony": Wieczorne rytuały Anny i Grzegorza Bardowskich. Tak wygląda każdy ich wieczór!

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" opublikowała w serwisie YouTube nowy film, w którym pokazała jak wygląda życie ich rodziny. Okazuje się, że para ma wieczorne rytuały, a podział obowiązków sprawia, że każde z nich jest w stanie zrealizować to, co sobie zaplanuje. Jak wyglądają wieczory u Anny i Grzegorza Bardowskich? Będziecie zaskoczeni, jak dzielą się obowiązkami...

Anna i Grzegorz Bardowscy są bez wątpienia najpopularniejszą parą, która znalazła miłość w programie "Rolnik szuka żony". Dziś są szczęśliwym małżeństwem z dwójką uroczych dzieci i spełniają marzenie o własnym domu. Odkąd zostali małżeństwem stali się bardzo aktywni w mediach społecznościowych, stale podejmują się nowych wyzwań, a co jakiś czas na swoim kanale na YouTube publikują filmy, w których pokazują jak wygląda ich życie.

Teraz Anna Bardowska zdecydowała się nagrać dla fanów wideo i zdradziła, jak wyglądają ich wieczory. Okazuje się, że para ma swoje rytuały, a Grzegorz bierze aktywny udział w życiu rodziny. Jak dzielą się obowiązkami?

U nas zawsze Grzesiek kładzie wieczorem zawsze Liwcię do spania. (…) Ja najpierw zaczynam zbierać zabawki, a kiedy Grzesiek usypia Liwię, ja mam czas, żeby „ogarnąć” po prostu kuchnię. Tam na stole są jeszcze talerze z obiadu, po prostu przez cały dzień sobie jakoś wartościuje to, co muszę zrobić. - powiedziała Anna Bardowska w filmie.