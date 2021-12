"Rolnik szuka żony": Widzowie oburzyli się na chwilę przed finałem! O co chodzi?!

Drugi odcinek programu "Rolnik szuka żony" został pokazany przed planowanym czasem. Telewizja Polska, w niedzielę 10 września, wyemitowała show o 20 minut wcześniej. Zatem widzowie, który zasiedli przed telewizorami o godzinie 21:20 mogli być zaskoczeni, że odcinek był już niemal w połowie. Co się stało? Na internetowym profilu programu pojawił się oficjalny komunikat w tej sprawie. Zobacz też: Czyżby to była miłość od pierwszego wejrzenia? Karol z "Rolnik szuka żony" po spotkaniu z jedną z kandydatek: "To jest niesamowite!" Więcej: Na co dzień nie mają dla siebie za dużo czasu, ale teraz to się zmieniło! Sprawdź, co robią Bardowscy z "Rolnik szuka żony"! Sprawdź więcej: Mamy wyniki oglądalności The Voice i Rolnika! Show z Manowską hitem, a czy Szpak przyciągnął widzów? Gdzie obejrzeć drugi odcinek programu "Rolnik szuka żony"? W drugim odcinku programu, rolnicy i rolniczka spotkali się z dziesięcioma wybranymi przez każdego z nich kandydatami, by móc zdecydować, których z nich zaproszą do swoich domów. Nie brakowało ogromnych emocji, wzruszeń i pierwszych... zauroczeń. Widzowie, którzy przegapili odcinek, nie muszą się jednak martwić. Będą mogli obejrzeć powtórkę w telewizji lub internecie. Szanowni Państwo Z przyczyn technicznych emisja dzisiejszego odcinak Rolnik szuka żony TVP nastąpiła o 20 minut wcześniej. Bardzo przepraszamy za zamieszanie, i zapraszamy do obejrzenia powtórki odcinka w sobotę (o stałej porze) lub w internecie już teraz. Link poniżej. Jeszcze raz przepraszamy - czytamy w oświadczeniu na Facebooku. Drugi odcinek programu "Rolnik szuka żony" można obejrzeć w najbliższą sobotę, tj. 16.09 o godzinie 17:30 na antenie TVP 1 lub na stronie internetowej programu. Polecamy: "Nie chcieliśmy miejskiej babeczki". Marta Manowska na...