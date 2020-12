"Rolnik szuka żony": Widzowie nie wierzą w uczucie Magdy i Jakuba! "Zero głębszych emocji, zaangażowania..."

W świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" dowiedzieliśmy się, co słychać u Magdy i Jakuba, którzy poznali się na planie ostatniej edycji show TVP. Para poinformowała o swoich planach na przyszłość, które są naprawdę poważne! Jednak widzowie chyba nie do końca wierzą w szczerość uczuć tej pary, o czym dali znać w komentarzach na oficjalnym facebookowym profilu programu. Zarzucają Magdzie i Jakubowi sztuczność i brak emocji! Dlaczego? Zobaczcie sami!

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Magda przeprowadza się do Kuby! Marta Manowska zdradziła ich plany „Ślub i dziecko. Powiedziałam to!”

Widzowie komentują związek Magdy i Jakuba z "Rolnik szuka żony"

Magda była jedyną rolniczką, która wzięła udział w 7. edycji programu "Rolnik szuka żony". Niestety, jej pierwsze wybory kandydatów okazały się być nietrafione, dlatego Magda zdecydowała się pożegnać Mateusza, Adama i Pawła.

Dopiero pod koniec programu poznaliśmy Jakuba, którego rolniczka również brała pod uwagę podczas czytania listów, jednak ze względu na wiele obowiązków, chłopak nie mógł dojechać na pierwsze nagrania. Choć poznali się później, natychmiast przypadli sobie do gustu i postanowili spróbować stworzyć związek! Wygląda na to, że są ze sobą szczęśliwi - właśnie spędzili pierwsze wspólne Boże Narodzenie, a w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" dowiedzieliśmy się, że już wkrótce Magda ma się wprowadzić do Kuby.

Jednak niektórzy widzowie po emisji świątecznego "Rolnika" zaczęli zastanawiać się, czy uczucie Magdy i Jakuba jest szczere. Na oficjalnym profilu facebookowym programu pojawiły się komentarze, w których internauci zarzucili parze sztuczność, brak emocji i stwierdzili, że związek rolników jest "dziwny".

- Dziwna para. Ona jest jak dla mnie sztuczną osobą. Jakby kogoś grała i na siłę chciała pokazać, że jest szczęśliwa. Zastanawia mnie też fakt, jaka z niej rolniczka skoro tak szybko została podjęta decyzja o pozostawieniu swojego gospodarstwa. Różnie w życiu bywa, a może im się ułoży, czego im życzę. Czas pokaże - jak na razie są po prostu dziwną parą. - Jak można o ukochanej kobiecie - "no ona jest ciekawa".... zero głębszych emocji, zaangażowania z jego strony/ nie wiem/ nie czuje tego czegoś u nich.... - Sztuczność strasznie bije po oczach - Sztucznie to jakoś wyglądało .. - Dla mnie dziwny ten związek! Szybko, by tylko kogoś mieć! Tak z desperacji! - piszą fani.

A Wy, co o tym myślicie? Wierzycie, że uczucie Magdy i Jakuba przetrwa?

W świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" dowiedzieliśmy się, że Magda już niedługo ma wprowadzić się do Jakuba. Chyba nikt, kto nie ma szczerych uczuć do drugiej osoby, nie zdecydowałby się na taki krok! My gorąco kibicujemy tej parze i życzymy im wszystkiego dobrego.